Ce sont des résultats historiques. Dimanche 23 avril, toute la France a retenu son souffle jusqu'à 20 heures et les estimations du premier tour de l'élection présidentielle. C'est la première fois que les deux partis politiques principaux du paysage sont absents du second tour, selon Kantar Sofres-OnePoint.



Emmanuel Macron et Marine Le Pen se disputent la première place, tandis que François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont éliminés du second tour. Benoît Hamon fait un score historiquement bas de 6,8%. Le candidat malheureux du Parti socialiste a alors appelé à voter pour Emmanuel Macron dimanche 7 mai prochain. "J’appelle à battre le plus fortement possible le Front national en votant pour Emmanuel Macron, même s’il n’appartient pas à la gauche.", a-t-il déclaré en réaction à sa cuisante défaite.

Des soutiens de droite comme de gauche

Il n'est pas le seul. Des personnalités politiques de tous bords l'imitent, notamment chez Les Républicains. On compte notamment Laurent Wauquiez qui appelle à "ne pas voter pour Marine Le Pen", mais aussi Jean-Pierre Rafarin. "Aujourd'hui, face à la situation dans laquelle nous sommes, il faut se rassembler. Il faut se rassembler derrière Emmanuel Macron", a réagi l'ancien premier ministre de Jacques Chirac. Christian Estrosi, Valérie Pécresse ou encore François Baroin aussi voteront pour celui qui a quitté le gouvernement en août dernier.

François Fillon suit le mouvement du barrage à l'extrême droite et à sa candidate et dit qu'il votera en faveur du candidat tour en mettant le cap sur les prochaines échéances en rappelant que les "électeurs de droite et du centre doivent rester unis pour les législatives". Son ancien rival de la primaire, Alain Juppé, a indiqué apporter son soutien "sans hésiter", à Emmanuel Macron

Sans hésiter, je choisis d'apporter mon soutien à @EmmanuelMacron dans son duel face au FN. #Presidentielle2017 — Alain Juppé (@alainjuppe) 23 avril 2017

À gauche aussi on se rassemble derrière le candidat d'"En Marche !" pour contrer la percée du Front national. Bernard Cazeneuve, actuel premier ministre, tout comme Manuel Valls ou encore Anne Hidalgo, votera Emmanuel Macron. L'ancienne ministre de l'Écologie Cécile Duflot votera "sans hésiter" pour l'ancien ministre de l'Économie. Quant à François Hollande, il exprimera "très clairement" son choix et "rapidement" mais pas dimanche.



