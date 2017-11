et La rédaction numérique de RTL

29/11/2017

La justice enterre l'encadrement des loyers à Paris. Motif : le dispositif aurait aussi dû s'appliquer à la banlieue. L'État fait appel, mais la mesure disparaît en attendant des jours meilleurs. Pour autant, les loyers ne vont pas repartir à la hausse. Ceux qui bénéficient de tarifs encadrés vont continuer à avoir le même loyer. Les propriétaires pourront remonter leur prix à la renégociation du bail, ou pour de nouveaux locataires.



Les hausses des loyers ont été gelées dans la capitale depuis 2015, après des années de flambée. Ainsi, de nombreux propriétaires ont vendu leurs appartements. Certaines agences immobilières ont vu disparaître 15% du parc qu'elles avaient en location, en seulement deux ans. La naissance de système non encadré comme Airbnb a également changé les règles du jeu. Il faudra du temps pour revenir à l'encadrement et une véritable volonté politique. Il faudra ainsi remettre sur pied une grille de tarifs quartier par quartier, pour les 412 communes de l'agglomération de Paris.

- La Corée du Nord affirme avoir atteint ses objectifs historiques : celui d'être un État nucléaire. "On va s'en occuper", a répondu le président américain Donald Trump.



- Emmanuel Macron assiste au sommet Europe-Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président français devrait annoncer des mesures contre les passeurs qui exploitent les migrants, en Libye.



- Areva : le géant du nucléaire a été perquisitionné mardi 28 novembre, pour avoir vendu de l'uranium en Afrique en 2011, dans des conditions douteuses.



- Jacques Chirac célèbre ses 85 ans ce mercredi 29 novembre.



- Redoublement : le ministère de l'Éducation nationale souhaite mettre en place un nouveau décret, pour laisser plus de liberté au directeur d'un établissement sur la question du redoublement. Aujourd'hui, la décision revient uniquement aux parents.



- Les femmes représentent 22% des SDF isolés. Le SAMU social a lancé un appel aux pouvoirs publics pour mettre en place davantage d'hébergements réservés aux femmes. Une campagne de dons a été lancée sur Internet avec le mot clé "la rue avec elles".



- François Hollande a remporté le prix de l'humour politique, mardi 28 novembre.



- Le bitcoin a franchi le palier des 10.000 dollars



- Ligue 1 de football : Bordeaux a battu Saint-Etienne 3-0, Amiens a gagné contre Dijon (2-1), Strasbourg et Caen ont terminé sur 0-0.