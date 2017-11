Le bitcoin approche du record absolu des 10.000 dollars

publié le 28/11/2017 à 08:05

Le cours du bitcoin (son taux de change) approche désormais les 10.000 dollars, c'est-à-dire qu'il dépasse 8.000 euros. Il a pris 25% dans les quatre derniers jours. En 2011, il valait un dollar. Il a donc été multiplié par dix mille en six ans. Le bitcoin est une monnaie virtuelle, sur Internet, qu’on stocke dans un porte-monnaie électronique. Elle a été inventée par un mystérieux informaticien génial, Satoshi Nakatomo, que personne n'a jamais vu. Une rumeur dit qu'il s(agirait du patron de Tesla, cette voiture électrique californienne, Elon Musk.



Cette monnaie est gérée par un algorithme qui a été programmé pour effectuer les transactions en bitcoins. Et qui pourra créer des bitcoins (jusqu'à 21 millions d'unités, pas davantage). C'est une monnaie qui se veut à la fois sûre au plan technologique, protégeant la valeur de l'épargne (puisqu'il n'y a pas d'inflation), et anonyme, car on peut l'utiliser en dehors du système bancaire classique, ce qui en fait l’une des monnaies du crime. Certains pays, comme la Chine, l'ont d'ailleurs interdite.