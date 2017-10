publié le 26/10/2017 à 06:00

"Il est bien, très bien, aussi bien que possible étant donné son âge, sa maladie", livre Christian Deydier, un ami de longue de Jacques Chirac. Mais cet antiquaire spécialiste de l’Asie le reconnaît tout de même : "bien sûr, il ne va pas courir le marathon." L’état de santé de l’ancien président – qu’on dit dégradé - fait beaucoup parler, alors certains de ses proches ont accepté de se confier à VSD.



Selon Christian Deydier, si Jacques Chirac se trouve bien "sur un fauteuil roulant", il estime qu’il a encore l’esprit éveillé. Pour preuve, il aurait l’oreille sélective : "Si un sujet ne le branche pas, il fait mine de s’endormir ou de ne pas entendre. Il peut très bien simuler un gâteux pour se débarrasser des casse-pieds qui veulent lui rappeler le bon vieux temps."

Jacques Chirac n’aurait rien perdu non plus de son sens de l’humour, d’après Christian Deydier. "Il vous offre un macaron et, avant que vous ayez eu le temps d’accepter, il l’engloutit", affirme-t-il.

"C’est un roc"

L’ancien chef de l’État apprécierait aussi de prendre des nouvelles du monde. "Il veut que je lui raconte mes voyages en Chine et au Japon. Me demande si à Kyoto les femmes portent toujours le kimono", raconte toujours Christian Deydier à VSD. L’antiquaire l’assure : "si la mémoire immédiate lui fait défaut, il est tout à fait capable de tenir une conversation."



Un constat que confirme le photographe Éric Lefeuvre, un autre fidèle de Jacques Chirac. S’il " ne court plus le 100 mètres, il est bien mieux qu’il ne l’a été", assure-t-il. En septembre 2016, l’ancien chef de l’État avait dû être rapatrié en urgence du Maroc, après d’une infection pulmonaire. Mais il s’en est remis. "C’est un roc. Il est parvenu à vaincre cette maladie. Et depuis, tout fonctionne. Il n’y a aucune raison pour que la machine s’enraye, d’autant qu’il ne sort plus guère", termine-t-il.