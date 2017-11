Emmanuel Macron veut "se démarquer" en Afrique, analyse Alain Duhamel

publié le 28/11/2017 à 20:52

Ce premier déplacement d'Emmanuel Macron à Ouagadougou est une base très importante pour la politique internationale du président. "Quand un nouveau président français fait son premier voyage officiel en Afrique noire, il a toujours l'obsession de marquer une rupture", explique Alain Duhamel. C'était le cas par exemple de François Hollande, qui avait voulu se démarquer de la Françafrique issue du général de Gaulle.



Le président s'est déjà distingué dans son approche. "On peut retenir son dialogue houleux, mais sympathique et ouvert avec les étudiants, note l'éditorialiste. En ce qui concerne la nouveauté, il a réussi son coup. Pour le changement, on attendra et on verra."



La langue et la culture font que la France aura toujours une influence en Afrique. "Il y a aussi l'anachronisme du Franc CFA". Mais, aujourd'hui, la France doit faire face à des rivaux dans cette influence, comme l'Allemagne, les États-Unis, l'Inde, la Chine… "La France essaie de changer ses méthodes, de donner plus de place au secteur privé notamment", souligne Alain Duhamel.

L'Afrique a d'ailleurs encore besoin d'aides pour se développer. "C'est un intérêt pour les deux puisque c'est la seule solution pour ralentir le courant migratoire", conclut l'éditorialiste.