et AFP

publié le 05/09/2017 à 12:52

Dès le 1er octobre, les aides personnalisées pour le logement, plus connues sous le nom APL, baisseront de cinq euros par mois, dans le cadre d'un vaste plan de réductions de crédits. Pour compenser cette perte pour les locataires les moins fortunés, Emmanuel Macron a invité "tous les propriétaires à baisser les loyers de cinq euros" par mois, au cours d'un discours de rentrée devant les préfets, mardi 5 septembre. "Surpris du silence collectif" et de l'absence d'appel "aux bailleurs sociaux, aux propriétaires à baisser le prix du logement", Emmanuel Macron en appelle à "la responsabilité collective".



Cet été, en réponse à la polémique grossissante, le président de la République avait fait part de son raisonnement, selon lequel augmenter les APL inciterait les propriétaires à augmenter les loyers, et promettait un "choc d'offre". La diminution de l'aide au logement avait provoqué une vive polémique lors de son annonce, notamment de la part des organisations étudiantes.

Pour éviter un nouveau tollé, le gouvernement a tenté de rectifier le tir en revoyant le "seuil d'exclusion", permettant ainsi à 50.000 allocataires de garder leur droit à l'APL. Les aides au logement, tous types confondus, concernent 6,5 millions de ménages français et la majorité des bénéficiaires sont des étudiants.