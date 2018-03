publié le 29/09/2017 à 21:58

Président, la nuit vient de tomber devait être le récit d'une amitié de 40 ans entre Jacques Chirac et Daniel Le Conte, mais l'homme à tout faire de l'ancien président s'attire actuellement l'inimitié du clan Chirac. L'ouvrage, qui paraîtra le 5 octobre, est basé sur le témoignage d'un ancien collaborateur du président d'alors. Mais Claude Chirac, la fille de celui-ci, désapprouve une telle publication. Elle exprime son mécontentement dans les colonnes du Parisien.



Le journaliste Arnaud Ardoin y relate le témoignage de Daniel Le Conte, ancien collaborateur de Jacques Chirac, décédé en juillet dernier, présent dans les mandats présidentiels de celui-ci et au-delà, dans la sphère privée, amicale et familiale. À ce titre, il raconte dans Président, la nuit vient de tomber, les épreuves traversées par l'ancien chef de l'État. Au détriment de sa famille, selon Claude Chirac.

"(...) Aujourd’hui, on ne respecte plus rien, ni personne", s'agace Claude Chirac dans le quotidien. "Je ne veux pas polémiquer mais je souhaite dire - haut et fort - que ce livre a été fait à l’insu de Jacques Chirac et de sa famille. Nous en ignorions absolument tout. Ça a quand même été un choc assez violent d’en découvrir l’existence il y a quelques semaines", affirme-t-elle.



Celle-ci déplore que toute la préparation du livre ait eu lieu à bonne distance de la famille. "C’est une démarche qui vient heurter de plein fouet les principes fondamentaux de dignité, de respect, de retenue qui ont toujours guidé l’existence de mes parents. (...) Notre père nous a toujours dit qu’au regard des vraies souffrances des hommes, il était indécent d’étaler en public le moindre état d’âme", se remémore-t-elle.

Des nouvelles rassurantes

Daniel Le Conte est décédé au mois de juillet 2017 et Claude Chirac rappelle qu'il ne s'agit pas de faire du tort au défunt proche de son père. "Loin de moi l’idée de polémiquer, ni bien entendu par rapport à Daniel, ni même par rapport à l’éditeur ou à l’auteur de ce livre, mais je ne vous cacherai pas que tout cela nous plonge dans une extrême tristesse", poursuit Claude Chirac.



"Jacques Chirac a décidé d’être dans un quotidien qui, dorénavant, est strictement privé et je pense qu’il a le droit à ce respect là comme n’importe qui. Chacun doit être respecté dans ses choix, surtout à un moment où l’on termine sa vie", poursuit Claude Chirac dans Le Parisien.



Celle-ci se dit tout de même heureuse de constater que les Français témoignent toujours "beaucoup d’attachement, d’affection, beaucoup de gentillesse" à l'endroit de son père. "Ça, c’est merveilleux. Ces dernières années, ça l’a beaucoup réconforté". Aujourd'hui, Jacques Chirac, comme sa femme, "va plutôt bien". "Les médecins parfois n’en reviennent pas mais il va plutôt bien. Il a de la ressource, c’est le moins que l’on puisse dire", fait remarquer sa fille.