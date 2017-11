publié le 22/11/2017 à 11:04

Ce sont des images aussi rares que dramatiques, rappelant les pires heures de la Guerre froide. Le Commandement des Nations Unies en Corée (UNC) a dévoilé les images de vidéosurveillance montrant la défection spectaculaire d'un militaire nord-coréen qui franchit la frontière sous les balles des frontières du Nord. Blessé, l'individu a été secouru par les troupes de la Corée du Sud. L'incident s'est produit dans l'après-midi du 13 novembre 2017, au niveau de la zone commune de sécurité (JSA) de la zone coréenne démilitarisée (DMZ), frontière la plus surveillée du monde depuis sa création en mars 1953 lors de la signature de l'armistice de la guerre de Corée.



Les images de plusieurs caméras de vidéosurveillance montrent d'abord une jeep conduite par le défecteur roulant à vive allure sur une route totalement déserte menant depuis le côté Nord au village frontalier de Panmunjom, avant de s'immobiliser tout près de la ligne de démarcation. Le militaire sort du véhicule et se lance dans une course éperdue vers le Sud, poursuivi par plusieurs soldats nord-coréens qui lui tirent dessus.

Secouru par des soldats du Sud

La plupart des Nord-Coréens s'arrêtent avant de franchir la démarcation, mais l'un d'eux la traverse, effectue plusieurs pas avant d'hésiter et de retourner au Nord. Les enquêteurs de l'UNC ont conclu que l'armée nord-coréenne avait doublement violé l'armistice, d'une part en tirant en direction de la ligne de démarcation, et d'autre part en la franchissant. Le Commandement des Nations Unies a demandé une réunion avec la Corée du Nord pour discuter "des mesures pour empêcher de telles violations futures", a déclaré le colonel Chad Carroll, porte-parole de l'UNC.



Allongé côté Sud et grièvement blessé, le fugitif a été secouru par des militaires sud-coréens ayant rampé pour le rejoindre. Les troupes sous les ordres de Séoul et le personnel américain de faction près de la ligne de démarcation n'ont pas ouvert le feu durant l'incident.

Infesté par des parasites

Le médecin qui a opéré le fugitif a annoncé qu'il avait repris conscience mais qu'il devrait passer encore plusieurs jours en soins intensifs. "Le patient, qui montre des signes de dépression dus au stress psychologique intense après deux séries d'opérations chirurgicales majeures, devra passer des examens pour des troubles de stress post-traumatique", a dit le docteur Lee Cook-Jong, qui a confié avoir pu s'entretenir avec le soldat. Les médecins ont par ailleurs réalisé que le militaire était infesté par les parasites intestinaux, ce qui pourrait s'expliquer par un manque d'hygiène.



L'agence sud-coréenne Yonhap a cité un responsable gouvernemental indiquant que, fonction de l'évolution de son état, le militaire nord-coréen pourrait être interrogé sous quatre à cinq jours par des enquêteurs sud-coréens. Cette défection est intervenue sur fond de tensions sur la péninsule en raison des programmes nucléaire et balistique nord-coréens.



Il est très rare que des militaires nord-coréens passent au Sud par la zone commune de sécurité de la zone démilitarisée, qui est une attraction touristique majeure pour les étrangers visitant la Corée du Sud. Mais comme tous les lundis, aucune visite guidée n'avait lieu ce 13 novembre.