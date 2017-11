publié le 06/11/2017 à 07:35

On l'appelle la zone démilitarisée. C'est en fait toujours une ligne de front, l'un des derniers vestiges de la guerre froide. On y accède par des petites routes bordées de barbelés jusqu'à un endroit encadré de miradors, d'où on peut observer une zone tampon. Cette zone démilitarisée de 2 kilomètres de large, truffée de mines, est le dernier pan symbolique du rideau de fer. Au-delà, il y a la Corée du Nord, dernière dictature stalinienne au monde.



De la frontière, on peut voir un village et trois usines, et au milieu un immense mas dans lequel est dressé un drapeau rouge nord coréen. De la musique nord-coréenne parvient jusqu'à la frontière. "C'est de la propagande de vieilles chansons avec des histoires de dévotion à leur leader", selon un lieutenant-colonel sud coréen. Le Sud envoie dans le ciel des ballons avec des denrées et des messages vantant la liberté et la démocratie.

Les présidents Obama, Bush, Clinton, Reagan sont venus inspecter cette zone démilitarisée. Trump y a finalement renoncé. On sent que tout est figé par l'air glacial de la guerre froide.