publié le 28/11/2017 à 15:59

Amateurs, supporters, attention : la 15e journée de la saison 2017-2018 de Ligue 1 débute moins de deux jours après la fin de la 14e. Trois rencontres sont au programme mardi 28 novembre, Amiens - Dijon et Strasbourg - Caen à 19h, Bordeaux - Saint-Étienne à 21h. Les sept autres ont lieu le lendemain, six à 19h parmi lesquelles Lyon - Lille, Nantes - Monaco et Metz - Marseille. À 21h, le PSG reçoit Troyes en clair et sans ses supporters de la tribune Auteuil.



Chaque saison, la Ligue de football professionnel programme plusieurs journées en semaine afin de parvenir à boucler la phase aller (19 matches par équipe) avant la trêve des confiseurs.

Or, sur les 20 week-ends disponibles de début août à Noël, trois étaient occupés par l'équipe de France. Il restait donc deux "épisodes" à intégrer en semaine (trois la saison passée, qui avait débuté une semaine plus tard, le vendredi 12 août, en raison de l'Euro 2016).

Multiplex intégral avant les fêtes

Ces deux exceptions à la tradition du week-end ont été placées cette semaine et le mercredi 20 décembre (20h50), avec un multiplex intégral, le premier des trois de la saison (avec les deux dernières journées les samedi 12 et 19 mai). Il y en aura une troisième le mercredi 17 janvier, avant le retour des Coupes d'Europe (8es de finale en Ligue des champions, 16es en Europa League.



Le calendrier étant tellement chargé entre les semaines européennes, les fenêtres internationales ou encore la Coupe de La Ligue, la Ligue ne dispose que de rares fenêtres pour programmer des matches de Ligue 1 en semaine. Il y en avait une en septembre, juste avant la dernière ligne droite des éliminatoires du Mondial 2018 pour les Bleus, et donc celle-ci de novembre, qui est le plus souvent retenu lorsque les saisons commencent tôt (le vendredi 4 août cette année).

L1-15e journée : programme et classement

Mardi 28 novembre :

19h00 : Amiens - Dijon

Strasbourg - Caen

21h00 : Bordeaux - Saint-Etienne



Mercredi 29 novembre :

19h00 : Angers - Rennes

Guingamp - Montpellier

Lyon - Lille

Metz - Marseille

Nantes - Monaco

Toulouse - Nice

21h00 : PSG - Troyes