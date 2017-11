publié le 29/11/2017 à 05:24

Quelques heures après le tir d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord, Pyongyang affirme mercredi 29 novembre avoir réalisé son objectif "historique" : devenir un État nucléaire. Après avoir assisté au lancement du missile Hwasong-15, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a déclaré "avec fierté que désormais, nous sommes finalement parvenus à réaliser notre grande cause historique, l'achèvement d'une force nucléaire d'État", selon l'agence officielle KCNA. La Corée du Nord affirme par ailleurs que cet essai met "la totalité du continent américain à sa portée".



"Le système d'armes de type ICBM Hwasong-15 est un missile intercontinental équipé d'une ogive lourde extra-large capable de frapper la totalité du continent américain", a affirmé KCNA. Le développement de cet armement protégera la Corée du Nord de "la politique de chantage et de menace nucléaires des impérialistes américains", a-t-elle ajouté.

À la mi-septembre, Kim Jong-Un avait réaffirmé sa détermination à obtenir l'arme nucléaire à l'agence de presse locale KCNA, dans le but de parvenir à "un équilibre des forces avec les États-Unis". Il affirmait également que la Corée du Nord était proche d'obtenir l'arme nucléaire, et ce en dépit des sanctions internationales répétées.

La communauté internationale mobilisée

Le missile a été tiré mardi 28 novembre vers l'est depuis la province du sud Pyongan. Intervenu huit jours après la décision de Washington de réinscrire la Corée du Nord sur la liste noire des "États soutenant le terrorisme", ce tir est le premier depuis le 15 septembre. Il anéantit les espoirs que la trêve observée par Pyongyang ait eu pour objectif d'ouvrir la porte à une solution négociée à la crise suscitée par ses programmes nucléaire et balistique.



Le ministre japonais de la Défense Itsunori Onodera a annoncé qu'il est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon. Très vite, la communauté internationale s'est mobilisée. Donald Trump a promis de "s'en occuper" et le ministre américain de la Défense, Jim Mattis a évoqué une avancée qui représente "une menace partout dans le monde". Le Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a déjà imposé plusieurs vagues de sanctions à la Corée du Nord en raison de ses programmes nucléaire et balistique. Cette réunion doit se tenir mercredi vers 21h30 GMT.