Le journal de 18h : la gastro-entérite est de retour

Elle est en avance et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. La gastro est déjà de retour ! Le seuil épidémique a été franchi dans trois régions, les Pays-de-la-Loire, le Grand-Est et la région PACA. Les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine sont à la limite de ce seuil. Chez le médecin, les salles d’attente sont pleines.



"Ça commence relativement tôt par rapport aux autres années, probablement à cause de la température qui est relativement douce. [La gastro] se soigne par les techniques habituelles, on donne souvent des anti-infectieux, des antidiarrhéiques et éventuellement des pro-biotiques pour essayer de renforcer les défenses naturelles des intestins", explique le Docteur Corbé, médecin dans le neuvième arrondissement de Marseille.

Il ne faut pas hésiter à consulter si les symptômes persistent. Il faut aussi évidemment, plus que jamais, respecter les consignes élémentaires d’hygiène pour éviter que le virus, très contagieux, ne se propage : se laver les mains souvent, ne pas partager les mêmes couverts par exemple, ne pas hésiter à laver avec une solution hydro-alcoolique la lunette des toilettes ou les poignées de portes.

À écouter également dans ce journal :

- Après l’embellie de septembre, le chômage augmente de 0,2% en octobre, mais diminue de 1% sur trois mois. Les chiffres trimestriels seront d’ailleurs bientôt la norme, et remplaceront les chiffres mensuels.



- L’Égypte frappée par l’un des pires attentats de son histoire : l’attaque d’une mosquée a fait au moins 235 morts dans le nord du Sinaï, région en lutte contre l’État islamique.



- Le Zimbabwe a un nouveau président : Emmerson Mnangagwa a pris aujourd’hui la succession de Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans. Il a promis de réduire la pauvreté et de réduire la corruption.



- La lutte contre les violences faites aux femmes sera l’une des grandes causes du quinquennat Macron. Le chef de l’État dévoilera demain toute une série de mesures, à l’occasion de la journée internationale qui lui est consacrée.



- Manifestation interdite demain pour le mouvement d’extrême droite Génération identitaire et pour tous ceux qui voudraient organiser un contre rassemblement. Décision très rare du préfet de Paris qui redoute des violences.



- Le tireur de Libération, Abdelhakim Dekhar, jugé pour tentative d’assassinat pour l’attaque de novembre 2013. Le parquet a requis 25 ans de réclusion criminelle. La défense plaide quant à elle le « malaise social ».



- La vente des pesticides Closer et Transform suspendue par le tribunal administratif de Nice. Ils sont accusés de présenter un risque pour la santé des abeilles.



- Jo-Wilfried Tsonga est entré dans la finale de la Coupe Davis contre la Belgique, après la défaite de Lucas Pouille contre David Goffin.



- Démarrage canon de l’album de reprises de Johnny, "ça lui fait du bien" , dit son manager. 43.000 exemplaires ont été écoulés en une semaine.



- Un tigre s’est échappé d’un cirque à Paris. La Préfecture de police a annoncé que l’animal avait été neutralisé.