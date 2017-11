publié le 24/11/2017 à 08:27

Le sujet sensible de la suppression de la taxe d'habitation s'est largement invité au Congrès des maires de France. Alors qu'il prononçait son discours devant les maires de France, jeudi 23 novembre, Emmanuel Macron s'est fait siffler lorsqu'il a évoqué cette réforme polémique. "J'ai fait campagne, les sifflets ne m'ont jamais beaucoup étourdi. Mais j'ai toujours demandé aux gens dans mes meetings de ne pas siffler. C'était des militants, je peux demander la même chose aux maires", a alors répondu le président. Les sifflets se sont suivis d'applaudissements.



Emmanuel Macron a ainsi promis la suppression de la taxe d'habitation et une refonte profonde de la fiscalité locale pour 2020. Le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin l'a également annoncé sur RTL : cette refonte passera par la suppression de la taxe d'habitation pour tous. Selon lui, c'est une "fiscalité plus juste".

À écouter également dans ce journal :

- Suicides dans la police : le ministre de l'Intérieur reçoit les syndicats dans la matinée de ce vendredi 24 novembre.



- Lutte contre les violences faites aux femmes : Emmanuel Macron dévoilera son plan samedi 25 novembre.



- L'Académie française pourrait évoluer sur la féminisation de la langue française avant la fin 2017.



- Black Friday : L'enseigne de meuble Camif a décidé de boycotter cette journée de rabais pour lutter contre la consommation de masse.



- Coupe Davis : la France affronte la Belgique en finale à partir de vendredi 24 novembre.