publié le 24/11/2017 à 18:03

Après l'embellie de septembre, les chiffres du chômage repartent - sensiblement - à la hausse au mois d'octobre. Le nombre de demandeurs d'emplois en catégorie A progresse de 0,2 %, soit 8.000 chômeurs de plus, selon les chiffres publiés ce vendredi 24 novembre par Pôle Emploi. Toutefois, sur trois mois, la tendance est à la baisse de façon très nette, avec 1% de chômeurs en moins sur cette période.



Pôle Emploi compte désormais 3.483.600 millions d'inscrits sans emploi et tenus de rechercher un travail. Si l'on prend en compte les catégories B et C des inscrits, qui bénéficient d'une activité réduite, la France métropolitaine compte au total 5.616.000 millions de demandeurs d'emploi tenus d'entreprendre une recherche. Cette donnée reste stable sur un mois mais diminue de 5.4000 chômeurs sur les trois derniers mois écoulés.