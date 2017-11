publié le 24/11/2017 à 13:43

La France rêve du saladier d'argent. La finale de la Coupe Davis de tennis a lieu à partir de ce vendredi 24 novembre, au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. La France affronte la Belgique et pour la génération de Tsonga, c'est maintenant ou jamais, puisque les Bleus n'ont plus remporté la coupe Davis depuis 2001. Le premier match a lieu à 14 heures, avec Lucas Pouille (18e mondial) qui affronte David Goffin (7e).



Sur le parvis du stade, l'ambiance est en train de monter. De son côté, le joueur français affirme être prêt : "On s'est préparés du mieux possible depuis plus de 15 jours maintenant. Je suis content de rentrer en premier, au moins je sais exactement l'heure à laquelle je rentre sur le terrain", témoigne le joueur.



De son côté David Goffin est en forme et vient de participer à la finale des Masters, dimanche 19 novembre. Le deuxième simple verra s'affronter Joe-Wilfrid Tsonga et Steve Darcis. La fédération française de tennis a demandé aux supporters de venir tous en bleu.

À écouter également dans ce journal :

- Une peine de 25 ans de prison a été requise contre le tireur fou de Libération, Abdelhakim Dekhar, qui avait semé la panique à Paris en 2013.



- Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce vendredi 24 novembre et remplace désormais Robert Mugabe à la présidence du pays.



- Le ministre de l'Environnement Nicolas Hulot va annoncer de nouvelles mesures pour rénover 500.000 passoires énergétiques.



- Le seuil épidémique de la gastro-entérite vient d'être dépassé dans les régions, PACA, les Pays de Loire, le Grand Est et les Hauts de France.



- Violences faites aux femmes : Emmanuel Macron annoncera plusieurs mesures pour lutter contre les violences sexuelles, samedi 25 novembre.



- Strasbourg : deux millions de visiteurs sont attendus au marché de Noël, qui a ouvert ce vendredi 24 novembre.



- Emploi : 500 offres sont disponibles sur ce site. En Haute-Savoie, les professionnels ont du mal à recruter et de nombreuses places sont à prendre.