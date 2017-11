avec La rédaction numérique de RTL et AFP

publié le 24/11/2017 à 16:38

"Il voulait tuer par dépit social". Dans son réquisitoire à la cour d'assises de Paris, ce vendredi 24 novembre, l'avocat général a lancé une charge sans complaisance à l'égard d'Abdelhakim Dekhar et requis 25 ans de réclusion criminelle à l'égard du "tireur fou de Libé". En novembre 2013, ce dernier avait sérieusement blessé un photographe du quotidien Libération au cours d'un périple armé qui avait semé la panique à Paris pendant plusieurs jours.



Au dernier jour du procès, l'avocat général a démonté un à un les arguments de l'accusé. Sur le banc, Dekhar est resté impassible, les bras croisés, y compris lorsque le magistrat a abordé l'intime pour tenter de trouver un mobile à ses actes. "Il y a un magma dans le cerveau de Dekhar, un mélange de conscience politique, de ressentiment contre la société et un contexte suicidaire. Dekhar, c'est une succession d'échecs", a déclaré l'avocat général.



Ces échecs sont d'ordre scolaire, professionnel, familial et conjugal, et l'ont conduit peu à peu à nourrir une détestation de la société. Pour la sœur de l'accusé citée par l'avocat général, "Abdelhakim est un loser doublé d'un lâche sans aucune idéologie". Le coup fait mal : à la prononciation de cette phrase, Dekhar détourne le regard. "Il ne voulait pas d'une mort romantique, comme il l'affirme, les armes à la main, abattu par la police. Non, conclut l'avocat général. Il voulait simplement tuer par dépit social."