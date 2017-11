publié le 24/11/2017 à 09:15

#SoyezAuRdv, c'est le nom de cette campagne lancée ce vendredi 24 novembre par cinq militantes féministes sur les réseaux sociaux. Depuis 6 heures du matin, veille de la journée internationale dédiée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une vidéo circule de compte en compte accompagné du hashtag.



Clémentine Vagne, Madeline Da Silva, Fatima Benomar, Laure Salmona et Caroline De Haas, venues d'horizons différents et qui ne se connaissaient pas toutes avant, demandent à Emmanuel Macron d'être à la hauteur de l'enjeu en allouant d'importants moyens dédiés à la lutte contre ce fléau, précise un article du Parisien.



Pour elles, "Emmanuel Macron a le pouvoir de faire en sorte que les violences sexuelles cessent" et en appellent à un véritable "plan Orsec" pour y mettre fin. Il s'agit d'un dispositif de secours d'urgence, mis en place pour intervenir très rapidement lors d'une grande catastrophe. Il viendrait à la suite, non pas de la libération de la parole des femmes, mais de "la libération des oreilles qui écoutent enfin les femmes qui parlaient déjà", nuance Caroline De Haas, à l'origine du regroupement des cinq militantes.

Violences sexuelles : nous ne voulons plus de blabla. Nous voulons des actes, des moyens et des résultats. Monsieur @EmmanuelMacron : #SoyezauRDV !

Partagez cette vidéo ! pic.twitter.com/u6hZ4kXpkE — Caroline De Haas (@carolinedehaas) 24 novembre 2017

Un appel à un rassemblement

Ces dernières réclament entre autres choses la formation de la police contre le harcèlement de rue, l'annulation de l'hommage au réalisateur Roman Polanski à la Cinémathèque, la définition d'un seuil d'âge au-dessous duquel les mineurs seront présumés ne pas avoir consenti à un rapport sexuel, détaillent celles qui ont également appelé à un rassemblement, ce vendredi 24 novembre de 11 heures à 18h30, place de la République, à Paris.



Une femme y adressera un message à Emmanuel Macron toutes les 55 secondes. En France, c'est le temps qu'il faut entre deux agressions sexuelles. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, une pétition a été mise en ligne sur le site Change.org.



Le président de la République s'exprimera samedi 25 novembre à l'Élysée, devant des associations féministes et autres invités, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'occasion de découvrir si les revendications de cette action ont été entendues.