publié le 23/11/2017 à 19:01

Le big-bang de la fiscalité locale d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'on peut retenir du discours fleuve du chef de l'État, jeudi 23 novembre lors du Congrès des maires, Porte de Versailles à Paris. Le Président s'engage à réformer en profondeur la fiscalité locale et donne rendez-vous en 2020 pour une "autonomie financière et fiscale". La suppression de la taxe d'habitation n'est qu'un début selon lui, "le premier acte d'une refonte en profondeur de la fiscalité locale, et notamment communale", a-t-il expliqué.



Emmanuel Macron, avec son discours de près d'une heure et quart, n'a pas rassuré tous les maires, soucieux de savoir comment l'État va compenser la suppression partielle de la taxe d'habitation. Le chef de l'État a promis aux maires plus de libertés, moins de contraintes et une réflexion sur la fiscalité locale pour compenser la fin de la taxe d'habitation.

Accueilli sous les sifflets, il repart sous les applaudissements. "J'ai besoin de vous parce que le pays ne se redressera pas avec quelques décisions, quelque loi, quelque règlement ou l'action de quelques-uns, a lancé Emmanuel Macron. Il ne réussira que parce que, partout sur le territoire, il y a les engagés et les convaincus que vous êtes."

À écouter également dans ce journal :

- C'est une première mondiale : un frère sauve son jumeau gravement blessé après un accident de travail, grâce à une greffe de peau, à l'hôpital de Saint-Louis, à Paris.



- Les élus verts du conseil de Paris ont une nouvelle idée : ils veulent désormais que l'on parle des "journées du matrimoine et du patrimoine".



- Gilbert Collard appelle à manifester samedi devant la Société générale pour "la moralisation bancaire", après la fermeture des comptes bancaires du Front national.



- La Marine argentine parle désormais d'une explosion enregistré à proximité de la dernière position connue du sous-marin disparu depuis une semaine.



- Gasquet, Tsonga, Pouilles et Herbert… Yannick Noah a annoncé l'affiche française de la finale de la Coupe Davis, ce week-end à Villeneuve-d'Ascq (Nord).



- Côté football, un staff technique a été mis en place après la suspension de l’entraîneur Marcelo Bielsa du club de Lille.



- Neuf chiens sont mystérieusement morts en une semaine, pris de convulsion avant de mourir d'un arrêt cardiaque,à Saint-Bonnet-lès-Allier (Puy-de-Dôme). Une enquête a été ouverte.