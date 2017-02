REPLAY - La capitale française est dans la dernière ligne droite du dépôt de son dossier de candidature pour l'organisation des Jeux olympiques d'été en 2024.

> Le journal de 18h : dernière ligne droite pour Paris 2024 Crédit Image : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Comme ses rivales, Budapest et Los Angeles, la capitale française a déposé aujourd'hui la dernière partie de son dossier de candidature au CIO. C'est la partie la plus concrète : elle précise tout ce qui est prévu en terme de transports, d'hébergements et de sécurité.



Pour l'occasion, une fête est organisée ce soir au pied de la Tour Eiffel à Paris. En attendant, le slogan en anglais de cette candidature a été dévoilé par Le Parisien : "Made for Sharing". La version française de ce slogan sera communiquée vendredi soir à l'occasion de la cérémonie à la Tour Eiffel. Dans la course pour les JO 2012, perdue face à Londres, le slogan du dossier de candidature parisien était "L'amour des Jeux".



Le nom de la ville choisie par le CIO, Paris, Los Angeles ou Budapest, sera communiqué le 13 septembre 2017, laissant ainsi au dossier vainqueur sept ans pour se préparer à l'organisation de l'un des plus grands événements mondiaux.

À écouter également dans ce journal

- C'est une première sur le sol français depuis l'assassinat d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray il y a 6 mois. Cette fois, c'est l'un des fleurons touristiques de la France qui a été visé. Un homme armé d'une machette a attaqué des militaires à l'entrée de la galerie du Carrousel du Louvre.





- François Hollande a réagi à cette attaque depuis Malte, où il assiste à un sommet européen consacré aux migrants. Pour le Président, pas de doute : il s'agit d'un attentat terroriste.



- La France se prépare à affronter une tempête d'une violence exceptionnelle, une tempête baptisée Leiv. La Charente, la Charente-Maritime et la Gironde sont en alerte rouge pour la matinée de samedi. On attend notamment des rafales à 150 kilomètres/heure sur les côtes.



- Également en pleine tempête, François Fillon garde le cap. Le candidat de la droite à la présidentielle est plombé par les soupçons d'emploi fictif visant sa femme Penelope. Mais il poursuit sa campagne et la muscle.