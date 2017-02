ÉCLAIRAGE - Un individu a agressé à la machette des militaires de l'opération Sentinelle en patrouille dans la galerie commerciale du Carrousel du Louvre à Paris, vendredi 3 février. Il s'agit très probablement d'une "attaque terroriste", selon le Premier ministre Bernard Cazeneuve.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Un militaire blessé au Carrousel du Louvre à Paris le 3 février 2017

par Philippe Peyre , Avec AFP publié le 03/02/2017 à 15:54

Les faits ont eu lieu vers 10 heures, vendredi 3 février. Un homme a attaqué à la machette des militaires de l'opération Sentinelle en patrouille au Carrousel du Louvre (Ier arrondissement de Paris), galerie commerciale en sous-sol donnant accès au musée le plus fréquenté du monde. L'agresseur, un homme d'une trentaine d'années qui a crié "Allah Akbar", a été grièvement blessé par les tirs d'un soldat. Il s'agit, selon le Premier ministre Bernard Cazeneuve, d'une agression "à caractère terroriste". L'identité et les motivations de l'auteur de cette attaque restent encore à déterminer.



Une deuxième personne "au comportement suspect" a été interpellée, selon Michel Cadot qui reste très prudent sur son implication éventuelle. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour "tentatives d'assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a annoncé le parquet de Paris. Après une réunion place Beauvau consacrée à cette attaque, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux devait se rendre sur les lieux dans l'après-midi de ce vendredi 3 février avec le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et la ministre de la Culture, Audrey Azoulay.

Comment s'est déroulée l'attaque

L'attaque s'est produite dans l'escalier qui descend cette galerie marchande en sous-sol. Selon les déclarations du préfet de police de Paris, Michel Cadot, l'homme était armé d'une machette au moins et peut-être d'une deuxième arme. Il s'est avancé vers quatre militaires de la force Sentinelle en proférant des "menaces" et en criant "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand"). "Le caporal a d'abord essayé de maîtriser l'agresseur, ça n'a pas été possible et quand l'agresseur est revenu en le blessant, il était indispensable d'ouvrir le feu", a expliqué le ministre de la Défense. Le militaire a tiré à cinq reprises, "blessant sérieusement l'assaillant", notamment au ventre, selon le préfet de police. Le pronostic vital de l'agresseur était engagé à la mi-journée.



L'un des militaires, légèrement blessé au cuir chevelu, a été pris en charge à l'hôpital militaire Percy à Clamart (Hauts-de-Seine). "Je peux vous dire qu'il va bien puisqu'il va rejoindre ce soir son unité", a affirmé M. Le Drian. "Son moral est tout à fait déterminé", a-t-il ajouté. Les soldats, du 1er Régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP) de Pamiers, font partie des 3.500 militaires de Sentinelle déployés à Paris.

Des milliers de personnes confinées

Au moment des faits, pas moins d'un millier de personnes se trouvaient dans la galerie marchande du Carrousel. Le temps que tout danger soit écarté et que les démineurs s'assurent que les deux sacs à dos de l'assaillant ne contenaient pas d'explosifs, l'ensemble des individus présents ont été confinés. Ils ont pu être libérés par groupe peu après la mi-journée. "Ils [les policiers, ndlr] nous ont fouillé à la sortie mais c'était très calme. Ils nous ont d'abord parlé d'un incident et d'une alerte, puis après on nous a expliqué", a indiqué un employé du Louvre sous couvert d'anonymat.



À l'extérieur, le quartier a été rapidement bouclé. Des policiers vêtus de gilet pare-balles interdisaient les accès au musée, aux jardins et au Carrousel, selon le porte-parle du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet. La circulation a été coupée rue de Rivoli et la station de métro Palais-Royal (lignes 1 et 7) a été temporairement fermée au public.

Le Louvre fermé

Le musée du Louvre, le plus fréquenté dans le monde entier, fermé immédiatement à la suite de l'attaque, rouvrira ses portes au public samedi 4 février. "Le musée est resté fermé cet après-midi (vendredi 3 février, ndlr) pour le sécuriser, il rouvrira demain (samedi 4 février, ndlr)", a déclaré sur place la ministre de la Culture, Audrey Azoulay.