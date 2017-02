La candidature parisienne pour l'obtention de l'organisation des Jeux Olympiques 2024 a dévoilé ses derniers secrets ce vendredi 3 février. Le slogan officiel sera, selon Le Parisien, "Made for Sharing".

Crédit : LIONEL BONAVENTURE / AFP Le logo de la candidature de Paris pour les JO 2024 dévoilé sur l'Arc de Triomphe, le 9 février 2016

par Luca Dangréaux publié le 03/02/2017 à 18:23

Le slogan officiel de la candidature de Paris 2024 est-il déjà connu ? Ce vendredi 3 février 2017, la délégation parisienne, emmenée par Tony Estanguet (ancien champion olympique) et Anne Hidalgo (maire de Paris), s'est rassemblé à la Tour Eiffel pour officialiser le slogan de la candidature. Selon Le Parisien, ce sera "Made for Sharing" ("faits pour être partagés"). Comme Budapest et Los Angeles, ses deux concurrents, Paris a remis le troisième et dernier volet de son dossier de candidature au Comité International Olympique (CIO).



Un slogan qui se veut résolument partageur, ou comment faire oublier les précédentes candidatures parisiennes jugées trop hautaines. Le slogan "L'Amour des Jeux" avait été considéré franco-français en 2012. Paris a cette fois-ci emmené sa candidature derrière un slogan anglais.



Ce choix ne fait pas l'unanimité en France. Ce vendredi matin, Florian Philippot, numéro deux du Front National s'est dit "choqué" au micro de RTL avant d’enchaîner : "Nous n'avons pas plus de chances en parlant anglais à l'international qu'en parlant français". Ce slogan est une manière de concerner les 95 membres du CIO qui désigneront la ville hôte le 13 septembre 2017.