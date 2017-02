Une opération de police a lieu dans le VIIIe arrondissement de Paris, dans le cadre de l'enquête sur l'attaque perpétrée contre des militaires de la mission Sentinelle au Carrousel du Louvre.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Un militaire blessé au Carrousel du Louvre à Paris le 3 février 2017

Quelques heures après l'agression visant des militaires au Carrousel du Louvre, une opération de police est menée au cœur de Paris. Une perquisition était en cours vendredi après-midi dans le VIIIe arrondissement de la capitale, a-t-on appris de source proche de l'enquête. "Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne se sont rendus rue de Ponthieu", située dans le triangle d'or de la capitale, a précisé cette source proche de l'enquête.



Au matin, vers 10 heures, un homme armé d'une machette s'est avancé vers quatre militaires de la force Sentinelle en proférant des "menaces" et en criant "Allah Akbar", selon les premiers éléments de l'enquête. Le militaire le plus proche a tiré cinq balles pour se défendre, blessant sérieusement l'assaillant, d'après les déclarations du préfet de police Michel Cadot. À la mi-journée, l'auteur de l'attaque était au bloc opératoire, son pronostic vital engagé. Un militaire, légèrement blessé au cuir chevelu, a, lui, été pris en charge à l'hôpital militaire Percy à Clamart.



Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour "tentatives d'assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".