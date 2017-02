Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur de l'attaque à la machette sur des militaires est un ressortissant égyptien de 29 ans, arrivé légalement en France le 26 janvier en provenance de Dubaï.

> Agression au Louvre : ce que l'on sait de l'auteur présumé de l'attaque Crédit Image : ALAIN JOCARD / AFP

Les enquêteurs pensent avoir identifié l'homme armé d'une machette qui a attaqué des militaires à l'entrée de la galerie du Carrousel du Louvre, dans la matinée du vendredi 3 février. Il est actuellement hospitalisé et a été grièvement blessé par les militaires qu'il a attaqués. C'est grâce à l'expertise du téléphone portable qu'ils ont retrouvé sur l'individu que l'identité a commencé à s'établir. Il reste à attendre les résultats formels de l'ADN.



Selon les premiers éléments et selon nos informations, il s'agit d'un homme de 29 ans, un Égyptien dont le prénom est Abdallah. L'homme est totalement inconnu des services de renseignement français, les autorités sont justement en train de demander aux Égyptiens s'il est connu dans le pays.



L'individu est arrivé en France le 26 janvier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Dubaï. Il est arrivé en toute légalité sur le sol français. Il avait en effet fait une demande de visa en fin d'année qui avait été acceptée par la France. Il avait même pris un billet de retour pour Dubaï prévu pour ce dimanche 5 février.

Il reste désormais à comprendre qui est cet homme et comprendre ses réelles motivations. Si on sait qu'il a crié "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand"), reste à savoir s'il revendique son acte. L'enquête démarre donc tout juste. Les policiers ont perquisitionné une chambre d'hôtel à coté des Champs-Élysées. Une chambre qu'avait réservé et payé le principal suspect.