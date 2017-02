61% des Français pensent que François Fillon devrait retirer sa candidature à l'élection présidentielle, selon un sondage Odoxa.

Crédit : SIPA François Fillon en visite dans un centre Emmaüs parisien, le 3 janvier 2017

publié le 03/02/2017

François Fillon va-t-il décider de maintenir sa candidature à la présidentielle ? C'est la question que de nombreux Français se posent à propos de l'ancien premier ministre, aux prises avec un affaire de soupçons d'emplois présumés fictifs qu'aurait occupés son épouse Penelope et avec l'emploi de deux de ses enfants au poste d'assistant parlementaire. Selon un sondage Odoxa pour FranceInfo, rendu public ce vendredi 3 février, 61% des Français, soit 6 sur 10, estiment que le candidat à la présidentielle devrait d'ores et déjà se désister.



Parmi les sympathisants de droite, le résultat est plus mitigé. 54% des sondés croient au maintien de François Fillon, tandis que 46% d'entre eux voudraient qu'il renonce à la présidentielle. Selon l'institut de sondages Kantar-Sofres OnePoint, l'affaire avec laquelle se débat François Fillon provoque un ras-le-bol général des hommes et femmes politiques parmi les Français.



L'institut cite un internaute, qui semble désappointé par cette polémique. "Scandaleux pour un homme qui se veut irréprochable, qui parle de rigueur et qui se remplit les poches !" Au vu des conclusions tirées par Kantar-Sofres OnePoint, les révélations du Canard Enchaîné et de Mediapart sont parties pour marquer durablement la campagne pour l'élection présidentielle et fragiliser la candidature de François Fillon, qui avait fait valoir sa probité et son honnêteté.