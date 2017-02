Météo France place 3 départements en vigilance rouge "vent violent"

La Charente-Maritime, la Charente et la Gironde ont été placés en vigilance rouge, ce vendredi 3 février. La façade ouest du pays est, elle, en vigilance orange.

Avis de tempête sur l'ouest. Météo France a placé la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde en vigilance rouge vent violent ce vendredi 3 février. La vigilance rouge s'étend jusqu'au samedi 4 février à 11h. Les Landes et les Deux-Sèvres sont, quant à eux, colorés de orange pour le même motif. Ces cinq départements rejoignent la longue liste des départements déjà concernés par la vigilance orange depuis le 2 février. À savoir les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan et la Vendée.



Météo France note que "les vents tourneront progressivement au secteur ouest cet après-midi et les rafales associées à de fortes averses, parfois orageuses, atteindront 110 à 120 km/h près du littoral, voire 130 km/h près des caps exposés du littoral atlantique.Dans les terres, les rafales d'ouest atteindront 90 à 100 km/h avec des pointes à 110 km/h sous les averses les plus fortes."



Deuxième phénomène attendu : "Le vent se renforcera en fin de nuit, les rafales atteignant rapidement 110 à 120 km/h sur le littoral de Vendée, 130 km/h sur les côtes des Landes et du sud Gironde, 140 à 160 km/h sur la côte nord de la Gironde et la côte de la Charente-Maritime. L'amélioration se produira en deuxième partie de matinée. En parallèle, des fortes vagues ainsi qu'une forte surcote sont attendues, un peu avant la pleine mer. Cependant, les petits coefficients de marée vont pondérer l'impact vagues / submersion sur le littoral."