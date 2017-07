EN DIRECT - 14 juillet : suivez le défilé militaire des Champs-Élysées

publié le 14/07/2017 à 07:30

Cette année plus que d'ordinaire, la fête nationale se tient dans un contexte atypique. Déjà parce qu'il s'agit de la première célébrée par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui sera accompagné de Donald Trump, le chef d'État américain. Les deux hommes assisteront au défilé militaire sur les Champs-Élysées. D'autre part parce que l’événement intervient un an après le très meurtrier attentat de Nice, qui avait fait 86 morts et 450 blessés.



Pour l'occasion, 11.000 forces de l'ordre sont donc mobilisées à Paris dans un contexte de menace terroriste élevée : 3.500 policiers et gendarmes sont chargés de la sécurité du défilé, appuyés par 2.500 sapeurs-pompiers. Sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, entre 2.600 et 2.900 membres des forces de l'ordre seront par ailleurs mobilisés.

Le défilé débutera dès 10h30 et doit durer environ une heure. Y assisteront les deux couples présidentiels : Emmanuel et Brigitte Macron ainsi que Donald et Melania Trump, invités d'honneur à l'occasion du centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis lors du premier conflit mondial. À l'issue du défilé, le président français prononcera "une courte allocution" depuis la tribune présidentielle, selon l'entourage du chef de l'État.

Suivez le déroulé des événements en direct :

7h30 - Bienvenue dans ce direct pour suivre le défilé militaire sur les Champs-Élysées.