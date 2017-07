publié le 14/07/2017 à 12:50

86 secondes de musique pour les 86 victimes de l'attentat à Nice. Face au président français Emmanuel Macron et à son invité d'honneur le président américain Donald Trump, l'orchestre militaire du défilé du 14 juillet a interprété l'hymne niçois, un an après l'attaque qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais.



Les membres de l'orchestre étaient disposés de façon a former le mot "Nice" vu du ciel. Un an plus tôt, deux jours après le drame, les habitants de la Baie des Anges avaient spontanément repris ce chant en hommage aux victimes.

"Ô ma belle Nice, Reine des fleurs, tes vieilles toitures, je chanterai toujours, je chanterai les montagnes, tes si riches décors, tes vertes campagnes, ton grand soleil d’or." Interprété dans la langue locale, Nissa La Bella est incontestablement l'hymne de la ville azuréenne. Son titre, en niçois, se traduit simplement par "Nice la belle". Il a d'ailleurs été écrit en 1903, un certain 14 juillet.