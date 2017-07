"Fais gaffe, salopard" : les mails de menaces de l'avocat de Donald Trump

publié le 14/07/2017 à 17:37

Pas de rebondissement dans l'affaire de l'ingérence russe dans la présidentielle américaine ce vendredi 14 juillet, mais une anecdote néanmoins stupéfiante. Marc Kasowitz, l'avocat chargé de défendre Donald Trump dans ce scandale politique américain, a été contraint de publier des excuses après avoir adressé des mails de menaces particulièrement injurieux à l'attention d'un de ses détracteurs.





Le site ProPublica, récompensé en 2017 par le Pulitzer du service public, avait révélé dans la soirée du 13 juillet qu'après avoir publié un sujet très critique sur Kasowitz, un homme avait envoyé à l'avocat new-yorkais un mail l'appelant à renoncer immédiatement à représenter Trump. L'imprudent, décrit par ProPublica qui le décrit comme un professionnel de la communication à la retraite, s'est attiré en réponse une série de mails incendiaires de cet avocat d'affaires réputé de Manhattan.

Je t'ai à l’œil. Tu cherches la merde. On va voir qui tu es. Fais gaffe, salopard Marc Kasowitz, l'avocat de Donald Trump Partager la citation





"Je t'ai à l’œil. Tu cherches la merde. On va voir qui tu es. Fais gaffe, salopard", contient par exemple l'un des mails publié par ProPublica. Un peu plus tard, Marc Kasowitz lui écrivait encore : "je sais déjà où tu habites. Je t'ai à l’œil (..) on va se voir, je te promets". L'avocat n'a pas démenti les courriels publiés par ProPublica et son porte-parole a envoyé un mail d'excuses à ProPublica, qui s'est empressé de le tweeter.

"La personne qui a envoyé le mail a droit à ses opinions et je n'aurais pas dû répondre de façon inappropriée", s'est excusé l'avocat, cité par son porte-parole dans un communiqué. "Je vais lui envoyer un mail pour dire précisément cela. C'est le genre de choses où on voudrait pouvoir remonter le temps, mais évidemment je ne peux pas", a-t-il ajouté. Le porte-parole de Marc Kasowitz a par ailleurs souligné que "même si ce n'est pas une excuse, le mail (du retraité) est arrivé à la fin d'une très longue journée qui n'était toujours pas terminée à 10 heures du soir".



Ces révélations embarrassantes interviennent alors que de nouvelles révélations cette semaine sur une rencontre entre le fils du président et une avocate russe pendant la campagne présidentielle ont relancé le scandale sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle. Le New York Times a fait état depuis de "tensions" entre le président Donald Trump et Mr Kasowitz, qui représente le milliardaire sur différents dossiers depuis 15 ans et que Bloomberg décrivait récemment comme "un pit-bull loyal au président". Le retraité qui a envoyé les mails a indiqué à ProPublica avoir été si troublé par cet échange qu'il l'aurait transmis au FBI.