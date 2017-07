publié le 14/07/2017 à 09:00

Il a retenti, chargé d'émotion, quelques heures après la tragédie. Le 14 juillet 2016, un camion fonce sur les quelque 100.000 personnes venues assister au feu d'artifice traditionnel sur la Promenade des Anglais, à Nice. Au total, 86 victimes et des centaines de blessés. Le chant Nissa La Bella est sorti spontanément pour rendre hommage aux victimes. Un an après, pour commémorer le drame, il sera interprété par l'orchestre militaire en clôture du défilé de la fête nationale. Le morceau durera 86 secondes, pour les 86 victimes.



Nissa La Bella est l'hymne de la ville azuréenne. Son titre, en niçois, se traduit simplement par "Nice la belle". Il est interprété dans la langue locale et écrit en 1903, un 14 juillet... Le barde Menica Rondelly l'avait, au départ, intitulé A la mieu bella Nissa, soit, en français, "À ma belle Nice". Il s'agit d'une véritable ode à la ville méditerranéenne. Les paroles du premier couplet en témoignent : "Ô ma belle Nice ; Reine des fleurs ; Tes vieilles toitures ; Je chanterai toujours ; Je chanterai les montagnes ; Tes si riches décors ; Tes vertes campagnes ; Ton grand soleil d’or."

C'est avec le football, et notamment le club de la ville, l'OGC Nice, que la chanson devient populaire, car reprise en chœur dans le stade du Ray par les supporters. Aujourd'hui encore, Nissa la Bella est entonné dans le stade actuel, l'Allianz Riviera. Elle est devenue l'hymne de la ville, le symbole de Nice. Deux jours après la soirée de l'horreur, le 14 juillet 2016, les habitants avaient repris l'air spontanément, sur les lieux du drame.