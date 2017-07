publié le 14/07/2017 à 10:21

En hommage aux 86 victimes de l'attentat terroriste survenu sur la promenade des Anglais le 14 Juillet dernier, la Ville de Nice et les associations de familles de victimes organisent vendredi une journée de commémorations Si les feux d'artifices ont été annulés sur tout le département des Alpes-Maritimes, conformément aux souhaits des proches, la journée se décline en plusieurs volets.



À partir de 9 heures, la Ville invite les habitants et visiteurs à déposer des plaques de couleurs sur la promenade des Anglais, avec un message uniquement visible du ciel qui sera dévoilé à 20 heures, filmé par un drone.



Les 12.000 plaques, déposées sur 170 mètres au niveau du quai des américains, porteront un message choisi par les familles des victimes. À 10 heures, une cérémonie inter-religieuse sera organisée dans les jardins de la Villa Masséna, sur invitation d'Alpes-Maritimes Fraternité.

Vendredi de 9h à 20h, participez à l’hommage aux victimes en disposant sur le Quai des États-Unis 12000 plaques formant un immense message pic.twitter.com/WinPToBy02 — Ville de Nice (@VilledeNice) 11 juillet 2017

Hommages et concerts prévus

Le défilé du 14 Juillet aura lieu sur les avenues Félix Faure, Verdun et sur la place Masséna à partir de 16 heures 30. Il mettra à l'honneur les pompiers, la police nationale et municipale, la Croix-Rouge et la Sécurité Civile, intervenus lors de l'attentat.



Vers 18 heures, le président Emmanuel Macron effectuera à la suite du défilé un discours d'hommage aux victimes. D'autres discours officiels sont prévus, dont ceux de familles de victimes et celui de Christian Estrosi (président du Conseil régional) avant le respect d'une minute de silence.



Pour le soir, des concerts auront lieu à 21 heures 30 sur la place du Paillon, avec l'orchestre Philharmonique, le chœur de l'opéra de Nice et des chorales niçoises. Des textes d'auteurs seront lus, avant le déploiement de 86 faisceaux lumineux sur la promenade des Anglais.



L'artiste Calogero se joindra également au spectacle pour chanter "les feux d'artifices". Clou de la cérémonies, des lampions lumineux seront lancés. "Le moment le plus fort", comme l'a confié à RTL Cindy Pellegrini, qui a perdu six de ses proches dans l'attentat.