Donald Trump et son épouse Melania, dans une robe aux couleurs des États-Unis... et de la France

Donald Trump et son épouse Melania, dans une robe aux couleurs des États-Unis... et de la France Crédits : YVES HERMAN / POOL / AFP | Date :

publié le 14/07/2017 à 09:44

Emmanuel Macron voulait un "dîner d'amis", le pari semble tenu au vu des mines pimpantes des couples présidentiels français et américains, immortalisées en haut de la Tour Eiffel, jeudi 13 juillet. Invités par le président français à assister aux célébrations du 14 juillet et du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, Donald Trump et son épouse Melania ont atterri sur le sol français le 13 juillet.



Après une journée rythmée par de nombreuses visites - hôtel des Invalides, hôpital Necker, Notre-Dame de Paris - le couple Trump a retrouvé Brigitte et Emmanuel Macron pour un dîner au Jules Verne, restaurant deux étoiles situé au deuxième étage de la Dame de fer. Un moment de gastronomie qui s'inscrit lui aussi comme un temps fort de cette visite diplomatique historique. À moment d'exception, panorama d'exception.

L'invitation d'Emmanuel Macron adressée à l'impétueux président américain a toutefois suscité de vives critiques. "Nous sommes les représentants de deux nations qui sont alliées depuis toujours" et ont "construit une relation forte à laquelle je suis attaché, parce qu'elle est importante pour nos deux pays", a justifié le président français jeudi 13 juillet en conférence de presse.