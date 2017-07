publié le 13/07/2017 à 21:10

Le 14 juillet, les tanks circuleront peut-être mieux que les voitures dans la capitale. Comme chaque année, la préfecture de police de la ville de Paris a mis en place une série de restrictions de circulation et de stationnement afin d'empêcher un trafic trop important près des lieux de célébration de la fête nationale.



Avec 11.000 policiers et gendarmes déployés, la capitale fera en outre l'objet d'une surveillance accrue et d'une sécurité renforcée. Plusieurs zones seront particulièrement concernées : le quartier des Champs-Élysées, qui accueilleront le traditionnel défilé militaire, ainsi que les alentours du Trocadéro, de la Tour Eiffel et du Champ-de-Mars, où auront lieu des concertes ainsi que le feu d'artifice dans la soirée.



Cliquez sur les zones colorées pour afficher les horaires d'interdiction de circulation dans Paris.

Des stations de métro et de RER qui fermeront au cours de la journée

Plusieurs stations de métro fermeront également progressivement au cours de la journée : Tuileries (ligne 1), Concorde (lignes 1, 8 et 12), Champs-Élysées-Clémenceau (lignes 1 et 13), Georges V (ligne 1), Charles-de-Gaulle-Étoile (lignes 1, 2 et 6) fermeront dès 7 heures.

La station Trocadéro (lignes 6 et 9) ne sera plus accessible dès 17 heures et les stations Passy (ligne 6) et Dupleix (ligne 6) à partir de 19 heures. Afin d'éviter les afflux trop importants après le feu d'artifice, les stations Boissière (ligne 6) et Iéna (ligne 9) seront fermées dès 23 heures.



Côté RER, la gare de Charles-de-Gaulle-Étoile (RER A) sera fermée à partir de 7 heures.



Des bus déviés dans le quartier des Champs-Élysées

En raison du défilé militaire, certaines lignes de bus seront également impactées ou déviées dans le secteur des Champs-Élysées. Selon la RATP, sont concernés les lignes : 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 47, 52, 53, 58, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 92, 95, 96, PC1 et PC3.