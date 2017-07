publié le 14/07/2017 à 11:36

Un an plus tard, les fleurs s'amoncellent à nouveau sur la Promenade des Anglais. La ville de Nice commémore ce vendredi 14 juillet le premier anniversaire du drame qui a entaché son histoire, celui d'un camion qui a foncé dans la foule après le traditionnel feu d'artifice. Dans sa course folle, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a ôté la vie de 86 personnes, femmes, hommes, enfants, de tous âges et de toutes convictions religieuses. Pour leur rendre hommage, Nice devient, le temps d'une journée, le théâtre de nombreux hommages.



Sur la Promenade des Anglais, où a eu lieu l'attaque, l'inscription au sol des prénoms des victimes plonge les badauds dans un souvenir douloureux. Nombreuses sont les personnes venues rendre hommage à ces victimes, une rose blanche à la main offerte par des fleuristes bénévoles. "Nous n'étions pas là l'année dernière au feu d'artifice, mais cela aurait pu tomber sur nous. Nous nous sentions obligées de participer à cette manifestation, pour rendre hommage aux 86 anges partis vers les ciel", expliquent deux adolescentes au journal Nice Matin.

Sur la promenade des anglais, des fleuristes bénévoles distribuent des roses gratuitement. "C'est notre contribution". #Nice14Juillet pic.twitter.com/HjqWsrFtme — Julien Cholin (@jcholin) 14 juillet 2017

Les villages alentours se recueillent

Ce vendredi 14 juillet dans la matinée, des plaques carrées commémoratives - cœur composé des noms des victimes sur fond bleu - sont posées sur le quai des États-Unis. Disposées par les passants tout au long de la journée, les 12.000 plaques formeront un message étendu sur 170 mètres de long.

Sur les plaques de l'hommage participatif quai des Etats-Unis, les noms des 86 victimes. #nice14juillet pic.twitter.com/KLKiRuyQRP — Julien Cholin (@jcholin) 14 juillet 2017

Les 12.000 plaques de l'hommage participatif sont déjà prêtes. À 9h, les premières seront déposées #14juilletNice pic.twitter.com/1EoH7oqZFV — Benoit Guglielmi (@BenoitGuglielmi) 14 juillet 2017

La cérémonie d'hommage dépasse la limite territoriale de la ville de Nice. Dans les communes environnantes, les habitants se recueillent également en mémoire de leurs voisins disparus dans l'attaque. C'est le cas dans le village de Gattières, dont l'un des habitants a perdu six de ses proches au soir du 14 juillet 2016. Au-delà des 86 personnes décédées, plus de 400 blessés ont vu leurs vies bouleversées, tout comme les familles des victimes et les habitants de la Baie des Anges pour qui le 14 juillet 2016 restera un événement traumatique.



À 900 kilomètres de là, à l'issue du défilé sur les Champs-Élysées à Paris, l'hymne de la ville de Nice, Nissa la bella, sera entonné par un orchestre militaire. Une fois le défilé parisien terminé, le président de la République Emmanuel Macron se séparera de son invité d'honneur Donald Trump pour se rendre à Nice et participer à la cérémonie d'hommages aux victimes.