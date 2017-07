Donald Trump à Paris : la visite du président américain en 3 chiffres

publié le 13/07/2017 à 19:29

Donald Trump est arrivé jeudi 13 juillet à Paris en compagnie de sa femme Melania. Le président des États-Unis est l'invité d'Emmanuel Macron pour les célébrations de la fête nationale. Il assistera au défilé militaire du 14 juillet auquel participeront 145 soldats américains.



Cette présence étrangère au milieu des troupes françaises a vocation à commémorer la participation américaine à la Première Guerre mondiale à partir de 1917. En 2016, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui avaient été mises à l'honneur à l'occasion des 100 ans de la bataille de la Somme.

Le couple Trump ne vient pas seul. Près de 1.000 agents américains seront déployés pour assurer leur sécurité. Un véritable bataillon qui débarque avec son propre équipement : des véhicules, des armes, du matériel de déminage, de contre-espionnage, et même des brouilleurs pour empêcher l'activation de bombes à distance. Un dispositif de taille qui vient s'ajouter aux 11.000 policiers et gendarmes mobilisés sur la capitale à l'occasion des célébrations du 14 juillet.



Les couples Trump et Macron dîneront jeudi soir à 125 mètres de haut au Jules Verne. Le restaurant étoilé de la Tour Eiffel propose habituellement des menus entre 190 euros et 260 euros. Le restaurant n'a cependant pas souhaité communiquer sur le prix ni le contenu exact des assiettes des couples présidentiels.