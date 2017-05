Législatives 2017 : "En Marche!" annoncé gagnant en juin

publié le 04/05/2017 à 06:00

Donné large vainqueur de l'élection présidentielle le 7 mai prochain, Emmanuel Macron serait-il en mesure de porter ses réformes pour la France en cas d’accession à l'Élysée ? D'après un sondage OpinionWay - SLPV analytics pour Les Échos et Radio Classique publié mercredi 3 mai, le mouvement politique de l'ancien ministre de l'Économie obtiendrait entre 249 et 286 députés lors des élections législatives des 11 et 18 juin prochains.



Dans cette étude, qui porte sur les circonscriptions métropolitaines hors Corse, soit 535 sièges sur les 577, "En Marche!" obtiendrait donc une majorité de députés, mais pas la majorité absolue, qui se monte à 290 sièges. Il devrait donc composer avec une partie de l'opposition, comme avec la droite et le centre, qui recueilleraient 200 à 210 députés aux législatives, et seraient donc dans l'incapacité d'imposer une cohabitation au nouveau président de la République.

Dans le même temps, le FN décrocherait 15 à 25 députés et le PS 28 à 43 sièges. Le Front de gauche, parti de Jean-Luc Mélenchon, n'obtiendrait pour sa part que 6 à 8 députés. Enfin, le sondage anticipe 90 à 116 duels "En Marche!" / Front national, 180 duels "En Marche!" / droite, 46 duels "En Marche!" / gauche, 154 duels droite / Front national, une trentaine de triangulaires et 6 à 32 duels gauche / Front national.