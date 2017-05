publié le 07/05/2017 à 18:24

Est-ce un signe avant coureur ? À quelques heures de l'annonce des résultats du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron arrivait en tête des requêtes sur Google. Le leader du mouvement "En marche !" devançait ainsi Marine Le Pen, selon les chiffres publiés par le moteur de recherche californien.



Lors du premier tour déjà, Emmanuel Macron était le candidat le plus recherché sur Google. Mais Jean-Luc Mélenchon arrivait en seconde position, alors que ce dernier a finalement terminé au pied du podium en quatrième place avec 19,58% des suffrages exprimés.

Paris était le département français "où les recherches sur l'élection présidentielle étaient les plus intenses entre 8 heures et 14 heures dimanche", écrit Google.



Près de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche 7 mai pour désigner le huitième président de la Vème République qui succédera à François Hollande. À la mi-journée, la participation atteignait 28,23%, quasi-stable par rapport au premier tour mais en légère baisse par rapport au second tour de 2012. Les 66.546 bureaux de vote fermeront à 19 heures voire 20 heures dans les grandes villes.



Pour retrouver tous les scores du second tour de l'élection présidentielle 2017, rendez-vous dès 20h dimanche sur notre moteur de résultats.