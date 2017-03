publié le 07/03/2017 à 21:50

L'inéxorable progression du vote Front national. Désormais, un tiers des Français sont en accord avec les idées du FN et ils sont prêts à concrétiser cela dans les urnes. C'est ce qui ressort du dernier baromètre Kantar Soffres One Point, réalisé une fois par an depuis 1984. Cela dit, le parti d'extrême-droite apparaît toujours sulfureux : malgré la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, 58% des soldés jugent le FN dangereux pour la démocratie, 11 points de plus qu'en 2013. De plus, 65% pense que Marine Le Pen ne ferait pas une bonne présidente. Alors comment faire pour contrer le discours du Front national ? La dédiabolisation, échec ou réussite ? Sur les réseaux sociaux ?



On refait le monde avec :

- Denis Tillinac, écrivain

- Alain Duhamel, éditorialiste RTL

- Gérard Miller, psychanalyste

- Patrick Chêne, journaliste