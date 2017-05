Législatives : à Toulouse, Benoît Hamon préfère soutenir un candidat EELV

publié le 23/05/2017 à 12:47

L'information risque d'en faire bondir plus d'un, rue de Solférino. Benoît Hamon, l'ancien candidat du Parti socialiste à la présidentielle, a choisi d'appuyer Salah Amokrane, qui se présente aux législatives sous l'étiquette Europe-Écologie-Les Verts dans la deuxième circonscription de Haute-Garonne. Et non Gérard Bapt, le poids lourd local adoubé par le PS et élu député dans cette circonscription depuis 1978.



Les deux se connaissent bien puisque Salah Amokrane a été conseiller social de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. "C'est quelqu'un à gauche, de motivé et qui connaît bien les quartiers", confie à RTL.fr l'entourage de Benoît Hamon.

Dans un communiqué de l'antenne toulousaine d'EELV, Benoît Hamon est cité, expliquant que Salah Amokrane "incarne le renouvellement véritable dont notre assemblée a besoin" et qu''il a toute [sa] confiance". L'ancien conseiller social de Benoît Hamon l'a d'ailleurs remercié de ces mots chaleureux sur Twitter.

Merci à @benoithamon qui m'apporte son soutien aux #legislatives2017. Motivé pour renouveler la gauche et l'assemblée! #3102 @CecilePeguin — Amokrane Salah (@salah_amokrane) May 22, 2017

Du côté de Benoît Hamon, la candidature de Gérard Bapt est loin de susciter l'enthousiasme : "Gérard Bapt a déjà fait neuf mandats et il soutient Bachar Al Assad", dézingue un proche. Et d'ajouter : sa candidature "ne défend pas le renouvellement des élus", promu par Benoît Hamon lors de sa campagne. L'actuel député des Yvelines se présente lui aux législatives pour un deuxième mandat.



En février 2015, Gérard Bapt avait fait partie d'une délégation parlementaire française qui s'était rendue à Damas. La visite, qui n'avait pas eu l'accord du Quai d'Orsay, avait créé la polémique, Gérard Bapt ayant alors assuré n'avoir jamais rencontré le dictateur.



Contacté par La Dépêche du Midi, Gérard Bapt, incrédule, rappelle qu'il a "parrainé Benoît Hamon" à la présidentielle. "Si cette information est confirmée, ce serait fort de café", a indiqué le candidat du PS.