publié le 17/05/2017 à 22:20

Après le chanteur Francis Lalanne, Manuel Valls retrouvera sur sa route Dieudonné. L'humoriste controversé a annoncé sa candidature aux prochaines législatives sur son compte Facebook. Il se présentera en tant que suppléant de Nolan Lapie, un jeune breton de 18 ans qui s'était fait connaître en janvier dernier, pour avoir giflé Manuel Valls lors d'une visite de l'ancien Premier ministre dans les Côtes-d'Armor. Il avait alors écopé de trois mois de prison et 105 heures de travaux d'intérêt général. Les deux hommes se rencontreront à nouveau lors de la bataille des législatives puisqu'ils se présentent sur la même circonscription, la première du département de l'Essonne.



Plusieurs témoins, dont le maire-adjoint de la commune de Grigny, Said Laatiris, ont croisé le comédien et son équipe à la préfecture d'Évry. Ils se trouvaient dans les étages où sont situés les bureaux chargés d'enregistrer les candidatures à l'élection. "C'est confirmé, je l'ai vu déposer sa candidature", a confié Said Laatiriss au site Essonne info.

Dieudonné M'bala M'bala, de son vrai nom, avait déjà posté un message sur son compte Facebook où il se disait prêt à défier Manuel Valls. Leur inimitié remonte à l'hiver 2014, lorsque les représentations du spectacle "le Mur" avaient été interdites par le Conseil d'État, saisi par Manuel Valls, qui dénonçait les "sorties antisémites" de Dieudonné. Puis, le 10 décembre 2015, ce dernier avait été condamné par la cour d'appel de Paris à 3.000 euros d'amende pour injure publique à l'encontre du Premier ministre de l'époque, qu'il avait qualifié de "Mussolini moitié trisomique" dans l'une de ses vidéos.

Va-t-on avoir à faire à un nouveau bras de fer cette fois-ci dans les urnes ? La date butoir pour déposer sa candidature a été fixée au vendredi 19 mai, et la liste officielle des candidats autorisés à se présenter devrait être diffusée par les services de l'État au cours de la soirée. C'est à ce moment-là que l'on saura si la paire Lapie-Dieudonné pourra se confronter à la candidature de Manuel Valls, mais aussi de Francis Lalanne. Ce n'est pas la première tentative politique de Dieudonné. Il s'était déjà présenté en première position sur la liste "antisioniste" aux élections européennes de 2009, en Île-de-France, aux côtés d'Alain Soral. Il avait alors recueilli 1,30% des voix.