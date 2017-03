publié le 12/03/2017 à 18:32

À six semaines du premier tour de la présidentielle, les soutiens éclectiques, de droite comme de gauche, affluent vers Emmanuel Macron. Robert Hue, Claude Bartolone, François Bayrou... Ils sont déjà nombreux à l'avoir rejoint. Si rien n'est encore officiel, le candidat "En Marche !" séduit aussi ses anciens collègues, des ministres du gouvernement de Bernard Cazeneuve, qui jugent peu crédible le programme du candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon. Dans la même veine, l'aile droite du PS s'apprêterait d'ailleurs, selon Le Figaro, à appeler à rallier Emmanuel Macron dans une future tribune.



D'après Le JDD, Jean-Yves Le Drian, en désaccord avec la stratégie de Benoît Hamon sur le nucléaire et la dette, serait sur le point de franchir le rubicond et soutenir Emmanuel Macron. Et cela ne date pas d'hier, à en croire un proche du ministre, cité par le journal. "Cela fait des semaines qu'il nourrit Macron de fiches sur les affaires de défense." Le calendrier concorde. Le 18 mars, l'ancien locataire de Bercy prononcera un discours sur le sujet. Un discours qui serait donc fortement inspiré de la patte Le Drian, qui devrait officialiser son soutien ce jour-là.



Quant au recadrage supposé de François Hollande à Jean-Yves Le Drian, il a purement été inventé à en croire ses amis : "Jean-Yves n'a jamais demandé l'autorisation à Hollande (...) C'est une blague !". En attendant, aucun soutien de ministre ne sera officiel avant la publication des candidats officiels, aux alentours du 24 mars. Mais les soutiens d'Emmanuel Macron s'impatientent. Richard Ferrand, secrétaire générale du mouvement "En Marche !", a lancé au ministre : "Bon, Jean-Yves, quand est-ce que tu mets le casque lourd et que tu arrives ?" Une arrivée qui apporterait, selon l'hebdomadaire, la dimension régalienne qui manque au candidat "En Marche !". Ce que confirme un ténor du mouvement. "Emmanuel est fort dans la modernité et le mouvement, mais faible dans le régalien et la sécurité." Jean-Jacques Urvoas, Michel Sapin et Patrick Kanner pourraient rapidement imiter leur homologue de la Défense.