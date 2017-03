publié le 11/03/2017 à 15:10

La caricature d'Emmanuel Macron par Les Républicains suscite des réactions négatives jusque dans leur propre camp. Vendredi 10 mars, un dessin illustrant le candidat d'"En Marche !" par des signes étonnamment proches des caricatures antisémites a indigné anonymes et officiels. Hervé Mariton, député (LR) de la Drôme, a lui aussi accueilli ce dessin polémique avec surprise. "Il y a, je trouve, dans la référence 'Macron - grand capital - Rothschild - puissance d'argent' un goût de relent qui n'est pas tout à fait sain", déplore l'ancien candidat à la primaire de la droite.



"Je suis de confession juive, de manière tout à fait assumée, explique l'ancien ministre (LR) des Outres-Mers. Je ne le porte pas en ostensoir et je ne m'en cache pas non plus", explique-t-il, suggérant à sa famille politique à se reprendre. Hervé Mariton invite ainsi ses compagnons du parti Les Républicains à rehausser la qualité du débat. "Nous pouvons démontrer que le projet de François Fillon est supérieur, alors faisons-le. Faisons-le sur des arguments de fond", conseille-t-il.