publié le 11/03/2017 à 20:25

Marine Le Pen était dans l'Indre samedi 11 mars. Lors d'une réunion publique à Châteauroux, elle a dénoncé pêle-mêle la mondialisation, l'insécurité. Elle s'en est pris surtout à ses principaux concurrents. Les attaques de Marine Le Pen ont été d'une rare intensité. Pendant plusieurs minutes, elle a pilonné François Fillon et Emmanuel Macron, chacun hués à de multiples reprises.



La candidate a martelé que l'un et l'autre étaient les candidats d'un même système. "Quand Monsieur Macron cajole Monsieur Juppé. Monsieur Juppé parraine Monsieur Fillon, qui dit qu'il pourrait prendre Monsieur Macron comme ministre. Monsieur Fillon ayant déjà pris dans son gouvernement Monsieur Jouyet, socialiste et parrain politique de Monsieur Macron. Une ronde sinistre", dénonce Marine Le Pen. Le système - système politique et médiatique - ce mot est répété des dizaines de fois.

Puis, Marine Le Pen s'est concentrée sur ses thèmes de prédilection : l'insécurité et l'abandon des zones rurales. Pas un mot en revanche sur l'économie, ni sur la justice, les affaires, celles qui empoisonnent sa campagne, au lendemain d'une convocation chez le juge à laquelle elle ne s'est pas rendue et après la mise en examen d'un second assistant parlementaire dans le cadre de l'affaire des présumés emplois fictifs.