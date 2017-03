VIDÉO - Maréchal-Le Pen défend Collard après sa sortie polémique sur Macron

publié le 11/03/2017 à 22:55

Pour Gilbert Collard, Emmanuel Macron n'a visiblement pas le CV adapté pour accéder à L'Élysée. "Si on est maintenant dans une époque où on fait confiance aux banquiers, tout est possible. On peut aussi confier un pensionnat de jeunes filles à un violeur", a raillé le député frontiste, vendredi 10 mars sur LCI. Une réflexion très polémique inspirée par un sondage dans lequel une majorité de personnes interrogées ont placé Emmanuel Macron en tête des candidats à qui ils feraient le plus confiance pour défendre les intérêts de la France dans l'UE.



"Ça fait partie du langage fleuri de Gilbert Collard", s'amuse Marion Maréchal Le Pen samedi 11 mars sur LCI. Mais pour la députée du Vaucluse, si le fondateur d'"En Marche !" est ciblé par de nombreuses attaques, "c'est parce que l'on connait enfin la teneur de son programme qui est absolument néfaste pour la France".

La plus jeune députée de France sous la Ve République en est sûre : si Emmanuel Macron était élu en mai, "nous allons retrouver la majorité socialiste". Et de conclure : "C'est si vrai que l'on peut constater qu'une immense majorité de ses soutiens sont issus des rangs de l'extrême gauche et de la gauche qui a gouverné depuis 30 ans ce pays".