CONFIDENTIELS RTL - Le 16 janvier prochain, l'ancien chef du gouvernement pourrait être entouré des plus bretons des ministres.

Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, ne pourra pas compter sur le soutien de Ségolène Royal. Il n’aura finalement pas non plus l'appui du grognard hollandais Stéphane Le Foll, avant le premier tour de la primaire en tout cas. Le ministre de l’Agriculture avait été un peu échaudé de voir que les proches de Manuel Valls annonçaient son ralliement avant l’heure. Ceux de François Rebsamen et de Marisol Touraine tardent aussi à arriver.



Mais l'ancien premier ministre pourrait avoir de quoi se consoler. Son équipe projette de lui organiser une réunion publique à Rennes, en Bretagne, le 16 janvier prochain. Une réunion où Manuel Valls sera entouré de Nathalie Appéré, la maire de Rennes, mais aussi de Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, qui est l’un de ses proches, et surtout de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.



Ce sont les plus bretons des ministres. Mais surtout, dans le cas de Jean-Yves Le Drian, un poids lourd du gouvernement, considéré comme l’un des plus fidèles au chef de l’État François Hollande, jusqu'à ce qu’il se prononce implicitement fin novembre en faveur d’une candidature de Manuel Valls.



Jean-Jacques Urvoas, comme Jean-Yves Le Drian, n'auront donc pas été très sensibles aux consignes de discrétion données par Bernard Cazeneuve à ses ministres le week-end dernier dans le "Journal du dimanche". Pour mémoire, il leur avait demandé de rester "à leurs tâches".