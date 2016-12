Le ministre de l'Économie et des finances est convaincu que la cote de popularité du président de la République ne va cesser de croître, à tel point qu'elle pourrait atteindre celle de l'abbé Pierre.

François Hollande et Michel Sapin, le 21 mai 2015 à l'Élysée

par Philippe Peyre publié le 26/12/2016 à 11:24

François Hollande aussi populaire que l'abbé Pierre ? Une telle affirmation a de quoi surprendre mais son auteur semble bel et bien convaincu. Michel Sapin, ministre de l'Économie et des finances et fidèle parmi les fidèles du Président de la République, s'est dit peu étonné de voir la cote de popularité de François Hollande se redresser depuis qu'il a renoncé à briguer un second mandat.



Et c'est peu dire, il assure même que ça va continuer de grimper bien plus haut : "C'est rien à côté de ce que ça va être !", aurait-il déclaré, selon le JDD qui indique que le ministre est persuadé que François Hollande va être aussi populaire que l'abbé Pierre.



Si l'objectif abbé Pierre reste encore bien loin, la cote de popularité du président a en effet enregistré une remontée depuis son annonce de renoncement le 1er décembre. À la question "Approuvez-vous l'action de François Hollande comme président de la République ?", 29% des Français interrogés ont répondu par l'affirmative, selon le baromètre Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Un chiffre presque deux fois supérieur à celui de novembre (+13 points).