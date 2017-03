publié le 09/03/2017 à 11:50

Le rassemblement du Parti socialiste derrière Benoît Hamon, vainqueur de la primaire, semble bien mal engagé à un mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. Le projet soutenu par l'ancien ministre de l'Éducation ne correspond pas à une frange du PS, qui a décidé de se démarquer clairement et d'opérer un rapprochement vers Emmanuel Macron. C'est l'objet d'une tribune préparée par l'aile droite du PS, qui doit être publiée vendredi 10 mars, révélée ce jeudi par Le Figaro.



Le document émane des réformateurs du PS, sous la rédaction des parlementaires Gilles Savary et Christophe Caresche, ce dernier a d'ailleurs déjà rallié le leader du mouvement "En Marche !" récemment. La tribune a été adressée par mail à une quarantaine d'élus, membres du pôle réformateur, composé pour la plupart de proches de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron, leur enjoignant de la signer avant sa diffusion prévue vendredi.

Le "projet ambitieux et crédible" de Macron

Le texte, intitulé "Pourquoi nous soutenus Emmanuel Macron", appelle clairement à rallier sa candidature, qui "peut rassembler largement les Français au-delà de clivages ressentis comme de plus en plus inopérants. Elle marque une rupture générationnelle et son projet ambitieux et crédible représente l'espoir d'un renouveau politique dans lequel le social-réformisme a toute sa place. C'est à la construction d'une nouvelle alliance européenne et réformiste, autour d'Emmanuel Macron, que nous appelons en tant que socialistes".

Les auteurs du document mettent en garde la gauche face au risque d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle et ne croient pas Benoît Hamon capable de porter leur parti au pouvoir. "La situation convalescente de la France suppose un autre projet que l'exaltation d'une démarche inspirée par Die Linke en Allemagne, Podemos en Espagne ou Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, qui n'aboutit qu'à maintenir les droites au pouvoir dans ces pays", écrivent les auteurs.