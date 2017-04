Marine Le Pen relance le débat sur les bienfaits de la colonisation en Algérie

publié le 19/04/2017 à 12:40

Plus de 55 ans après les accords d’Evian, l’ombre de la guerre d’Algérie pèse encore sur la campagne présidentielle. Après la dénonciation de la colonisation comme un "crime contre l’humanité" par Emmanuel Macron, c’est au tour de Marine Le Pen de venir troubler les mânes de notre passé colonial ce mercredi 19 avril.



"Moi je pense - et chacun d'ailleurs qui est de bonne foi admet - que la colonisation a beaucoup apporté, notamment, puisqu'on parle de l'Algérie, à l'Algérie: des hôpitaux, des routes, des écoles", a lancé la candidate du Front national lors d’une interview sur BFM TV, "même des Algériens qui sont de bonne foi l'admettent".

À l’instar de son principal rival Emmanuel Macron, la présidente du Front national n’était même pas née au moment du conflit algérien. Cela n’a pas empêché la candidate FN de rappeler que son parti avait "soutenu de toutes ses forces les rapatriés de l'Algérie". "Je défends les harkis, les rapatriés, je pense qu'ils ont été maltraités, mal accueillis dans leur pays, les harkis ça a été encore pire, ils ont été mis dans des camps dans des conditions épouvantables", a affirmé Marine Le Pen, citant notamment celui de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).

Une succession de polémiques historiques

Marine Le Pen avait récemment suscité une vague d’indignation pour avoir dit que la France n'était "pas responsable" de la rafle du Vel d'Hiv de 1942. La candidate FN avait assuré à ce propos qu'elle ne voulait "pas rouvrir des plaies”, avant d’affirmer que "les protestants avaient des exigences qui allaient à l'encontre de la Nation" à l’époque du cardinal Richelieu, le 18 avril.



Également critiqué pour ses déclarations intempestives sur la guerre d'Algérie, et depuis l’ancienne colonie française qui plus est, Emmanuel Macron avait également tenté d'éteindre la polémique sur notre antenne.

"J'ai tenu un propos équilibré qui consiste à dire que des crimes ont été commis, des barbaries, dans le cadre de la colonisation, en particulier dans des temps de guerre, et qu'en même temps, une modernité par effraction s'est faite dans le cadre de cette colonisation", avait expliqué le candidat d'"En Marche !" sur RTL. Le président du Cercle algérianiste national, un proche de l’entourage de François Fillon, avait porté plainte pour"injure" contre l'ancien ministre de l'Économie dans la foulée.