publié le 13/04/2017 à 17:14

C'est une visite qui fera sans nul doute parler. Vendredi 14 avril, François Fillon va effectuer un déplacement à Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour rendre hommage aux Français d'Algérie. En fin de matinée, il se rendra au Centre National de Documentation des Français d'Algérie de Perpignan. Un dépôt de gerbe au mur des disparus en hommage aux Français disparus en Afrique du Nord est prévu. Le candidat à la présidentielle rencontrera également les représentants des associations d'enfants de Harkis et de rapatriés.



Un déplacement important pour le candidat puisque les Français d'Algérie restent un électorat fortement ancré à droite et est cher au Front national. Le parti de Marine Le Pen rend régulièrement hommage aux harkis et à leurs descendants lors de discours et de déplacements. François Fillon a donc à cœur de rallier cet électorat à sa cause, dans une ville dont Louis Aliot, vice-président du FN, est conseiller municipal avec près de 45% des voix au second tour des municipales en 2014.

L'Algérie française reste un sujet délicat. En février dernier, Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation française de "crime contre l'humanité" et provoqué un tollé du côté de la droite et de l'extrême-droite. Le candidat "En Marche" avait alors précisé sa pensée et expliqué qu'il s'agissait d'un "crime contre l'humain".