et AFP

publié le 17/02/2017 à 22:48

La colonisation française est-elle un "crime contre l'humanité" ? C'est en tout cas l'avis d'Emmanuel Macron, qui s'est confié mercredi 15 février à une chaîne privée Echourouk News lors d'un déplacement en Algérie. Une déclaration qui n'a pas manqué de créer la polémique et de faire réagir la classe politique, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon. Pour le président de la France insoumise, un "Français doit peser ses mots quand il parle de l'Algérie".



"Nous condamnons tous la colonisation", a poursuivi l'ancien sénateur, pour qui le "sujet est très douloureux". Mais "on ne doit pas dire de bêtises, il faut peser ses mots", a-t-il poursuivi, interrogé par BFMTV. Selon lui, "la colonisation est un fait qui doit concerner les historiens". Quant à Emmanuel Macron, il devrait "beaucoup réfléchir" avant d'évoquer "les sujets centraux de l'histoire de France" et s'exprimer "avec beaucoup de délicatesse".