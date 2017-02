François Fillon et Bruno Retailleau à Nantes le 13 juin 2016.

publié le 28/02/2017 à 18:28

Emmanuel Macron n’a pas fini d’entendre parler de sa sortie sur la colonisation française le 14 février dernier. Après avoir notamment qualifié la présence française en Algérie de "crime contre l’humanité" ou encore d’acte de barbarie dans un entretien sur une chaîne algérienne, Emmanuel Macron avait suscité l’indignation de la communauté Pieds-Noirs. Quinze jours plus tard, le Cercle algérianiste national, une association de Pieds-Noirs de Perpignan (Pyrénées-Orientales), a déposé une plainte pour "injure" contre l'ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron, ont annoncé l'association et son avocat.





Mais le président de la première association de Français d’Algérie, Thierry Rolando, fait également parti de la garde rapprochée de Bruno Retailleau, lui-même premier lieutenant et porte-parole de François Fillon pendant la primaire de la droite, relèvent nos confrères du Lab. Devenu conseiller économique au Conseil général de Vendée sous la présidence de Philippe de Villiers, il est consulté sur plusieurs projets de développement économique de la région, comme le rappelle L’Express (Vendéopôles, les chantiers navals STX, ou encore l'éolien offshore).

Un pamphlet sur l'Algérie cosigné avec Robert Ménard

En 2012, ce proche de Bruno Retailleau avait également rédigé à quatre mains un pamphlet avec Robert Ménard, intitulé Vive l’Algérie française. "C'était le Ménard d'avant", tient-il à préciser, depuis le fondateur de l'association Reporters sans frontières a été élu à la mairie de Bézier sous les couleurs du Rassemblement Bleu Marine, rappelle L'Express.

Pour le président Cercle algérianiste national, qui refuse de commémorer les accords d'Evian car ils marquent "le début du déchaînement de violence contre les pieds-noirs", les propos du candidat à la présidentielle ont "bouleversé, écœuré, blessé d'innombrables Français d'Algérie et Harki". "J'ai reçu des milliers de mails. Il y a une véritable colère", expliquait-il au moment du dépôt de sa plainte, au moment même où les ténors de la droite demandent à la justice de ne pas interférer avec la campagne présidentielle.